Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 8001439, 2 мм
Арт. О00000026009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|держатель цанги
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Диаметр электрода, мм
|2
- Держатель цанги Кедр 8001439 - предназначен для горелок TIG-17–18–26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.
Преимущества
- Применяется для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
- Предназначен для горелок TIG
- Длина - 50 мм
- Диаметр электрода - 2.0 мм