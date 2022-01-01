Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200005, 3.2 мм

Преимущества

Применяется для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла

Предназначен для горелок TIG

Длина - 50 мм

Диаметр электрода - 3.2 мм

Держатель цанги Кедр 7200005 - предназначен для горелок TIG-17–18–26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.