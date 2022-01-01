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Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм
70 ₽
Цанги
    Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм
    Арт. О00000026012
    Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм
    Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм
      Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм
      Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм

      Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200006, 4 мм

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
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        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026012

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		держатель цанги
      Диаметр электрода, мм
      		4
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатель цанги Кедр 7200006 - предназначен для горелок TIG-17–18–26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.

        Преимущества

        • Применяется для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
        • Предназначен для горелок TIG
        • Длина - 50 мм
        • Диаметр электрода - 4.0 мм