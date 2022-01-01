Диффузор газовый Кедр 7160014
Арт. О00000025971
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|термоустойчивый пластик
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Количество, шт
|1
- Диффузор газовый КЕДР 7160014 предназначен для горелки Mig 36. Применяется для равномерного распределения рабочего газа в сопле горелки.
Преимущества
- Устанавливается между вставкой под наконечник и соплом, предназначен для стабильной и равномерной подачи защитного газа через сопло в зону сварки
- Материал — пластик
- Диаметр — 12.5 мм
- Устанавливается между вставкой под наконечник и соплом, предназначен для стабильной и равномерной подачи защитного газа через сопло в зону сварки