Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort
Арт. О00000034962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пружинный
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Тип разъема
|нет
- Электрододержатель КЕДР ЭД-400 PRO Comfort, 400А является результатом сочетания инновационной технологии и качества, необходимого для успешного выполнения задач. Эргономичный, прочный и универсальный в применении.
Преимущества
- Диапазон сварочного тока — 400А
- Овальная, изолирующая тепло ручка
- Изоляционные материалы, выдерживающие высокие нагрузки