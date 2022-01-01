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Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort
768 ₽
769 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort
    Арт. О00000034962
    Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort
    Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort
      Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort
      Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort

      Электрододержатель Кедр ЭД-400 PRO Comfort

      • -1 ₽
      768 ₽
      769 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034962

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пружинный
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      • -1 ₽
      768 ₽
      769 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель КЕДР ЭД-400 PRO Comfort, 400А является результатом сочетания инновационной технологии и качества, необходимого для успешного выполнения задач. Эргономичный, прочный и универсальный в применении.

        Преимущества

        • Диапазон сварочного тока — 400А
        • Овальная, изолирующая тепло ручка
        • Изоляционные материалы, выдерживающие высокие нагрузки