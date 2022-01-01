Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки Кедр M 36 PRIME 8008796 (евро адаптер), 3 м

Горелка к п/а КЕДР M-36 PRIME (евро адаптер) 3м применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для промышленного применения, способна работать на сварочном токе до 340А. Горелка M-36 РЕКОРД является универсальным инструментов на весь необходимый диапазон токов для сварки проволокой диаметром 1.2 мм, имеет высокое качество и разумную стоимость.





Преимущества