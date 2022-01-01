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Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки Кедр M 36 PRIME 8008796 (евро адаптер), 3 м
6 840 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки Кедр M 36 PRIME 8008796 (евро адаптер), 3 м
    Арт. О00000025945
    Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки Кедр M 36 PRIME 8008796 (евро адаптер), 3 м

      Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки Кедр M 36 PRIME 8008796 (евро адаптер), 3 м

      6 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025945

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500х380х75
      Серия
      		36
      Все характеристики
      6 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Горелка к п/а КЕДР M-36 PRIME (евро адаптер) 3м применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для промышленного применения, способна работать на сварочном токе до 340А. Горелка M-36 РЕКОРД является универсальным инструментов на весь необходимый диапазон токов для сварки проволокой диаметром 1.2 мм, имеет высокое качество и разумную стоимость.

        Преимущества
        • Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм