Горелка сварочная для MIG/MAG-сварки Кедр M 36 PRIME 8008796 (евро адаптер), 3 м
Арт. О00000025945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500х380х75
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Серия
|36
- Горелка к п/а КЕДР M-36 PRIME (евро адаптер) 3м применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для промышленного применения, способна работать на сварочном токе до 340А. Горелка M-36 РЕКОРД является универсальным инструментов на весь необходимый диапазон токов для сварки проволокой диаметром 1.2 мм, имеет высокое качество и разумную стоимость.Преимущества
- Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм