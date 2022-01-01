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Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м
    Арт. О00000025946
    Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м

      Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025946

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		36
      Номинальный ток CO2, А
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м - применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для промышленного применения, способна работать на сварочном токе до 340А. КЕДР M-36 PRIME является универсальным инструментом на весь необходимый диапазон токов для сварки проволокой диаметром 1.2 мм, имеет высокое качество и разумную стоимость.

        Преимущества

        • Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм