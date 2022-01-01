Преимущества

Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм

Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м - применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для промышленного применения, способна работать на сварочном токе до 340А. КЕДР M-36 PRIME является универсальным инструментом на весь необходимый диапазон токов для сварки проволокой диаметром 1.2 мм, имеет высокое качество и разумную стоимость.