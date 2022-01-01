Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м
Арт. О00000025946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Серия
|36
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Номинальный ток CO2, А
|300
- Горелка Кедр M 36 PRIME 8008797 (евро адаптер), 5 м - применяется на аппаратах для MIG/MAG-сварки с евроразъемом. Горелка предназначена для промышленного применения, способна работать на сварочном токе до 340А. КЕДР M-36 PRIME является универсальным инструментом на весь необходимый диапазон токов для сварки проволокой диаметром 1.2 мм, имеет высокое качество и разумную стоимость.
Преимущества
- Используется с проволоками диаметром 0.8-1.2 мм