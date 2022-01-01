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Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
4 620 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка Кедр к п/а MIG-15 PRO евро адаптер 7150007, 3 м
    Арт. О00000025947
    Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
    Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
    Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
    Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
      Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
      Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
      Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м
      Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м

      Горелка Кедр к п/а MIG-15 PRO евро адаптер 7150007, 3 м

      4 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025947

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380х310х75
      Серия
      		15
      Все характеристики
      4 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м - предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Имеет малые габариты и вес, используется для работы с небольшой загруженностью на максимальном токе 180А, отлично подходит для работы в стесненных условиях. Горелка имеет воздушное охлаждение. Для горелка Mig-15 подходят различные виды проволоки диаметром 0.6-1.0 мм.

        Преимущества

        • Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности
        • Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость
        • Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов