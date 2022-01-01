Преимущества

Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности

Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость

Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов

Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м - предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Имеет малые габариты и вес, используется для работы с небольшой загруженностью на максимальном токе 180А, отлично подходит для работы в стесненных условиях. Горелка имеет воздушное охлаждение. Для горелка Mig-15 подходят различные виды проволоки диаметром 0.6-1.0 мм.