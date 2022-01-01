Горелка Кедр к п/а MIG-15 PRO евро адаптер 7150007, 3 м
Арт. О00000025947
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|380х310х75
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Серия
|15
- Горелка Кедр M-15 PRO 7150007 (евро адаптер), 3 м - предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Имеет малые габариты и вес, используется для работы с небольшой загруженностью на максимальном токе 180А, отлично подходит для работы в стесненных условиях. Горелка имеет воздушное охлаждение. Для горелка Mig-15 подходят различные виды проволоки диаметром 0.6-1.0 мм.
Преимущества
- Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности
- Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость
- Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов