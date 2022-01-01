Преимущества

Гарантирует возможность проводить сварочные работы долгое время без усталости

Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м - используется для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Компактная и производительная горелка разработана для универсального использования как в промышленности, так и в бытовых условиях с максимальным током 250А. Благодаря маленьким размерам идеально подходит для сложных манипуляций в стесненных условиях. Горелка имеет воздушное охлаждение и работает с любыми типами проволоки диаметром 0.8-1.2 мм.