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Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м
4 660 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м
    Арт. О00000025948
    Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м
    Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м
      Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м
      Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м

      Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м

      4 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025948

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380x310x75
      Серия
      		24
      Номинальный ток CO2, А
      		250
      Все характеристики
      4 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка к п/а Кедр MIG-24 PRO 8002124, евро адаптер, 3 м - используется для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Компактная и производительная горелка разработана для универсального использования как в промышленности, так и в бытовых условиях с максимальным током 250А. Благодаря маленьким размерам идеально подходит для сложных манипуляций в стесненных условиях. Горелка имеет воздушное охлаждение и работает с любыми типами проволоки диаметром 0.8-1.2 мм.

        Преимущества

        • Гарантирует возможность проводить сварочные работы долгое время без усталости