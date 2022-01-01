Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль

Преимущества

Регулятор расхода газа (вентильный узел)

Долгий срок службы КЕДР ГВ-100В L-490 мм, 35 мм 8012031

Простота эксплуатации

Удобная рабочая рукоятка

Малый вес

Кровельная горелка КЕДР ГВ-100В L-490 мм, 35 мм 8012031 служит для нагревания предметов из черных и цветных металлов, неметаллических поверхностей, плавки битумного покрытияМожет применяться при сушке железобетона, кирпича, литейных форм, для сгибания труб из пластмассыКонтроль расхода газа осуществляется с помощью специального регулировочного вентиля. Удобная рабочая рукоятка препятствует выскальзыванию инструмента из руки пользователя