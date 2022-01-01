Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль
Арт. О00000026114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.275
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Длина, мм
|490
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- Кровельная горелка КЕДР ГВ-100В L-490 мм, 35 мм 8012031 служит для нагревания предметов из черных и цветных металлов, неметаллических поверхностей, плавки битумного покрытия
Может применяться при сушке железобетона, кирпича, литейных форм, для сгибания труб из пластмассы
Контроль расхода газа осуществляется с помощью специального регулировочного вентиля. Удобная рабочая рукоятка препятствует выскальзыванию инструмента из руки пользователя
Преимущества
- Регулятор расхода газа (вентильный узел)
- Долгий срок службы КЕДР ГВ-100В L-490 мм, 35 мм 8012031
- Простота эксплуатации
- Удобная рабочая рукоятка
- Малый вес