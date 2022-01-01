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Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль
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Горелки газовые
    Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль
    Арт. О00000026114
    Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль
    Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль
      Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль
      Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль

      Горелка кровельная ГВ-100В Кедр 8012031, L-490 мм, ø 35 мм, вентиль

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026114

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.275
      Длина, мм
      		490
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кровельная горелка КЕДР ГВ-100В L-490 мм, 35 мм 8012031 служит для нагревания предметов из черных и цветных металлов, неметаллических поверхностей, плавки битумного покрытия
        Может применяться при сушке железобетона, кирпича, литейных форм, для сгибания труб из пластмассы
        Контроль расхода газа осуществляется с помощью специального регулировочного вентиля. Удобная рабочая рукоятка препятствует выскальзыванию инструмента из руки пользователя

        Преимущества

        • Регулятор расхода газа (вентильный узел)
        • Долгий срок службы КЕДР ГВ-100В L-490 мм, 35 мм 8012031
        • Простота эксплуатации
        • Удобная рабочая рукоятка
        • Малый вес