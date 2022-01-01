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Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
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Горелки газовые
    Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
    Арт. О00000026109
    Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
    Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
    Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
    Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
      Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
      Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
      Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
      Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм

      Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026109

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.8
      Габариты, мм
      		915x100x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кровельная горелка 900 мм (вентиль, рычаг) КЕДР ГВ-850 1190001 представляет собой регулируемый наконечник для нагрева металлов и плавления битумного материала.

        Преимущества

        • Удобная рукоятка
        • Курковый рычаг
        • Регулировка мощности
        • Давление 10-20 атмосфер
        • Длительный срок службы КЕДР ГВ-850 1190001