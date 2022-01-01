Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм
Арт. О00000026109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.8
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Габариты, мм
|915x100x80
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- Кровельная горелка 900 мм (вентиль, рычаг) КЕДР ГВ-850 1190001 представляет собой регулируемый наконечник для нагрева металлов и плавления битумного материала.
Преимущества
- Удобная рукоятка
- Курковый рычаг
- Регулировка мощности
- Давление 10-20 атмосфер
- Длительный срок службы КЕДР ГВ-850 1190001