Горелка кровельная ГВ-850 Кедр 1190001, вентиль рычаг, L-900 мм

Преимущества

Удобная рукоятка

Курковый рычаг

Регулировка мощности

Давление 10-20 атмосфер

Длительный срок службы КЕДР ГВ-850 1190001

Кровельная горелка 900 мм (вентиль, рычаг) КЕДР ГВ-850 1190001 представляет собой регулируемый наконечник для нагрева металлов и плавления битумного материала.