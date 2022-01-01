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Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023
160 ₽
Направляющие каналы
    Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023
    Арт. О00000025983
    Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023
    Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023
      Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023
      Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023

      Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025983

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		0.6, 0.8
      Длина, м
      		3.4
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канал направляющий Кедр 7160023 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.

        Преимущества

        • Прочный
        • Надежный
        • Диаметр проволоки, мм - 0.6, 0.8