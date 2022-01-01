Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) 7160023
Арт. О00000025983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|0.6, 0.8
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Длина, м
|3.4
- Канал направляющий Кедр 7160023 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.
Преимущества
- Прочный
- Надежный
- Диаметр проволоки, мм - 0.6, 0.8