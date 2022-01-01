Преимущества

Прочный

Надежный

Тип — МIG

Под диаметр проволоки — 1.2-1.6 мм

Длина — 3.4 м

Цвет — желтый

Канал направляющий Кедр PRO (3.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160085 - применяется при сварке стальной проволокой он подходит для всех проволок стандартных диаметров и материалов, а также для всех импортных сварочных горелок MIG. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.