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Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078
390 ₽
Направляющие каналы
    Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078
    Арт. О00000025991
    Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078
    Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078
      Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078
      Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078

      Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
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        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025991

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		1.2, 1.6
      Длина, м
      		5.4
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.

        Преимущества

        • Прочный
        • Надежный
        • Тип — МIG
        • Под диаметр проволоки — 1.2-1.6 мм
        • Длина — 5.4 м
        • Цвет — желтый 