Преимущества

Прочный

Надежный

Тип — МIG

Под диаметр проволоки — 1.2-1.6 мм

Длина — 5.4 м

Цвет — желтый

Канал направляющий Кедр PRO (5.4 м; 1.2–1.6 мм; желтый) 7160078 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.