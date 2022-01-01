Преимущества

Прочный

Надежный

Тип — MIG\MAG

Под диаметр проволоки — 1.0-1.2 мм

Длина — 3.5 м

Цвет — красный

Канал направляющий тефлоновый Кедр PRO (3.5 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160030 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.