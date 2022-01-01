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Канал направляющий тефлоновый Кедр PRO (5.5 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160084
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Направляющие каналы
    Канал направляющий тефлоновый Кедр PRO (5.5 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160084
    Арт. О00000025993
    Канал направляющий тефлоновый Кедр PRO (5.5 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160084

      Канал направляющий тефлоновый Кедр PRO (5.5 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160084

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025993

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		1, 1.2
      Длина, м
      		5.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канал направляющий тефлоновый Кедр PRO (5.5 м; 1.0–1.2 мм; красный) 7160084 - необходим в сварке типов MIG\MAG для подачи сварочной проволоки к соплу сварного пистолета. Подача происходит непосредственно от инвертора или от выносного элемента, подающего проволоку. Фиксация концов канала осуществляется в горелке и в инверторе. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.

        Преимущества

        • Прочный
        • Надежный
        • Тип — MIG\MAG
        • Под диаметр проволоки — 1.0-1.2 мм
        • Длина — 5.5 м
        • Цвет — красный