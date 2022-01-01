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Клемма заземления Кедр КЗ-30 Prime
260 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления Кедр КЗ-30 Prime
    Арт. О00000026065
    Клемма заземления Кедр КЗ-30 Prime

      Клемма заземления Кедр КЗ-30 Prime

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026065

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		300
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению и обеспечивает надежный контакт в месте подключения, а также может использоваться для соединения деталей. Клеммы заземления надежны в закреплении на изделиях с минимальным электрическим сопротивлением соединения с заземлением или свариваемой деталью. 

        Преимущества

        • Диапазон сварочного тока — 300А
        • Имеет надежную конструкцию (латунь)
        • Повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)