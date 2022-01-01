Преимущества

Диапазон сварочного тока — 300А

Имеет надежную конструкцию (латунь)

Повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению и обеспечивает надежный контакт в месте подключения, а также может использоваться для соединения деталей. Клеммы заземления надежны в закреплении на изделиях с минимальным электрическим сопротивлением соединения с заземлением или свариваемой деталью.