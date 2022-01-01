Клемма заземления Кедр КЗ-30 Prime
Арт. О00000026065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип клеммы
|зажим/крокодил
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Макс. ток, А
|300
- Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению и обеспечивает надежный контакт в месте подключения, а также может использоваться для соединения деталей. Клеммы заземления надежны в закреплении на изделиях с минимальным электрическим сопротивлением соединения с заземлением или свариваемой деталью.
Преимущества
- Диапазон сварочного тока — 300А
- Имеет надежную конструкцию (латунь)
- Повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)