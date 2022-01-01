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Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797
12 100 ₽
Тележки для сварочных аппаратов
    Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797
    Арт. О00000026166
    Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797

      Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797

      12 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000026166

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500х500х250
      Вес, кг
      		17.5
      Все характеристики
      12 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797 предназначен для аппаратов КЕДР AlphaMIG/AlphaTIG.

        Преимущества

        • Имеет надежное крепление аппарата к платформе
        • В конструкции используются два несущих и два поворотных колеса, благодаря которым транспортировка сварочного оборудования проходит быстро и удобно
        • Подходит для аппаратов КЕДР AlphaMIG/AlphaTIG