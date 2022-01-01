Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797
Арт. О00000026166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500х500х250
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Вес, кг
|17.5
- Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797 предназначен для аппаратов КЕДР AlphaMIG/AlphaTIG.
Преимущества
- Имеет надежное крепление аппарата к платформе
- В конструкции используются два несущих и два поворотных колеса, благодаря которым транспортировка сварочного оборудования проходит быстро и удобно
- Подходит для аппаратов КЕДР AlphaMIG/AlphaTIG