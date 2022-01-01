Преимущества

Имеет надежное крепление аппарата к платформе

В конструкции используются два несущих и два поворотных колеса, благодаря которым транспортировка сварочного оборудования проходит быстро и удобно

Подходит для аппаратов КЕДР AlphaMIG/AlphaTIG

Комплект колес с платформой для аппаратов Кедр AlphaMIG/AlphaTIG 8011797 предназначен для аппаратов КЕДР AlphaMIG/AlphaTIG.