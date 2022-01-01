Перчатки спилковые Кедр КС-10 ОПТИМУМ, серые (пара)
Арт. О00000026079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|от порезов и проколов, для сварки, для повышенных температур
- Краги спилковые КЕДP КС-10 ОПТИМУМ, серые изготовлены из цельной коровьей кожи толщиной 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.
Преимущества
- Выдерживают воздействие открытого пламени до 25 секунд
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 3000 циклов)
- Эргономичный, не сковывающий движения крой
- Мягкая подкладка
- Прочная кевларовая нить
- Эргономичный дизайн
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу
- Размер краги 33х11.3