Перчатки спилковые Кедр КС-10 ОПТИМУМ, серые (пара)

Преимущества

Выдерживают воздействие открытого пламени до 25 секунд

Устойчивы к абразивному воздействию (до 3000 циклов)

Эргономичный, не сковывающий движения крой

Мягкая подкладка

Прочная кевларовая нить

Эргономичный дизайн

Большой палец расположен под углом для естественного захвата

Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу

Размер краги 33х11.3

Краги спилковые КЕДP КС-10 ОПТИМУМ, серые изготовлены из цельной коровьей кожи толщиной 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.