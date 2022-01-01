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Перчатки спилковые Кедр КС-10 ОПТИМУМ, серые (пара)
500 ₽
Краги сварщика
    Перчатки спилковые Кедр КС-10 ОПТИМУМ, серые (пара)
    Арт. О00000026079
    Перчатки спилковые Кедр КС-10 ОПТИМУМ, серые (пара)

      Перчатки спилковые Кедр КС-10 ОПТИМУМ, серые (пара)

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026079

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		от порезов и проколов, для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги спилковые КЕДP КС-10 ОПТИМУМ, серые изготовлены из цельной коровьей кожи толщиной 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.

        Преимущества

        • Выдерживают воздействие открытого пламени до 25 секунд
        • Устойчивы к абразивному воздействию (до 3000 циклов)
        • Эргономичный, не сковывающий движения крой
        • Мягкая подкладка
        • Прочная кевларовая нить
        • Эргономичный дизайн
        • Большой палец расположен под углом для естественного захвата
        • Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу
        • Размер краги 33х11.3