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Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
570 ₽
Краги сварщика
    Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
    Арт. О00000026080
    Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
    Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
    Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
      Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
      Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
      Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)

      Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026080

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги спилковые КЕДР КС-12 КЕВЛАР, красные изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.

        Преимущества

        • Стойкость краги к открытому пламени составляет 25 секунд
        • Материал краг выдерживает последовательное падение в одну точку до 40 капель расплавленного металла
        • Стойкость краги к прорезанию составляет более 3000 оборотов абразивного круга
        • Длина краги с манжетой 35 см
        • Улучшенная форма для комфорта и безопасности
        • Эргономичный дизайн
        • Большой палец расположен под углом для естественного захвата
        • Мягкая подкладка ладони
        • Мягкое запястье с минимальным трением
        • Соединительные швы из кевлара
        • Укрепленный большой палец и промежуточная область
        • Размер L