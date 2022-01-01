Перчатки спилковые Кедр КС-12 КЕВЛАР, красные (пара)
Арт. О00000026080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки, для повышенных температур
- Краги спилковые КЕДР КС-12 КЕВЛАР, красные изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.
Преимущества
- Стойкость краги к открытому пламени составляет 25 секунд
- Материал краг выдерживает последовательное падение в одну точку до 40 капель расплавленного металла
- Стойкость краги к прорезанию составляет более 3000 оборотов абразивного круга
- Длина краги с манжетой 35 см
- Улучшенная форма для комфорта и безопасности
- Эргономичный дизайн
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата
- Мягкая подкладка ладони
- Мягкое запястье с минимальным трением
- Соединительные швы из кевлара
- Укрепленный большой палец и промежуточная область
- Размер L