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Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
5.0
1
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Краги сварщика
    Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
    Арт. О00000026081
    5.0
    1
    Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
    Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
    Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
      Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
      Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)
      Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)

      Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026081
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги спилковые КЕДР КС-15 ЛЮКС, зеленые изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм с ворсовой изнанкой и бесшовным указательным пальцем. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью.

        Преимущества

        • Стойкость краги к открытому пламени составляет 25 секунд
        • Материал краг выдерживает последовательное падение в одну точку до 40 капель расплавленного металла
        • Стойкость краги к прорезанию составляет более 3000 оборотов абразивного круга
        • Длина краги с манжетой 35 см
        • Улучшенная форма для комфорта и безопасности
        • Эргономичный дизайн
        • Большой палец расположен под углом для естественного захвата
        • Бесшовный указательный палец
        • Мягкое запястье с минимальным трением
        • Соединительные швы из кевлара
        • Укрепленный большой палец и промежуточная область
        • Размер L