Перчатки спилковые Кедр КС-15 ЛЮКС, зеленые (пара)

Преимущества

Стойкость краги к открытому пламени составляет 25 секунд

Материал краг выдерживает последовательное падение в одну точку до 40 капель расплавленного металла

Стойкость краги к прорезанию составляет более 3000 оборотов абразивного круга

Длина краги с манжетой 35 см

Улучшенная форма для комфорта и безопасности

Эргономичный дизайн

Большой палец расположен под углом для естественного захвата

Бесшовный указательный палец

Мягкое запястье с минимальным трением

Соединительные швы из кевлара

Укрепленный большой палец и промежуточная область

Размер L

Краги спилковые КЕДР КС-15 ЛЮКС, зеленые изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм с ворсовой изнанкой и бесшовным указательным пальцем. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью.