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Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)
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Краги сварщика
    Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)
    Арт. О00000026082
    Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)
    Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)
      Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)
      Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)

      Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026082

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги сварочные КЕДP КС-17 ПРОФИ TIG, (L), бело-бежевые изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

        Преимущества

        • Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд
        • Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов)
        • Эргономичный, не сковывающий движения крой
        • Отсутствие подкладки
        • Прочная кевларовая нить
        • Эргономичный дизайн
        • Большой палец расположен под углом для естественного захвата
        • Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу
        • Размер краги 33х12