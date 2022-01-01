Перчатки сварочные Кедр КС-17 ПРОФИ TIG, L, бело-бежевые (пара)

Преимущества

Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд

Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов)

Эргономичный, не сковывающий движения крой

Отсутствие подкладки

Прочная кевларовая нить

Эргономичный дизайн

Большой палец расположен под углом для естественного захвата

Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу

Размер краги 33х12

Краги сварочные КЕДP КС-17 ПРОФИ TIG, (L), бело-бежевые изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.