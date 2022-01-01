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Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)
1 400 ₽
Краги сварщика
    Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)
    Арт. О00000026083
    Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)
    Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)
      Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)
      Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)

      Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026083

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги сварочные КЕДP КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG, (M), бело-зелёные, изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

        Преимущества

        • Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд
        • Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов)
        • Эргономичный, не сковывающий движения крой
        • Отсутствие подкладки
        • Прочная кевларовая нить
        • Эргономичный дизайн
        • Большой палец расположен под углом для естественного захвата
        • Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу
        • Размер краги 33х11,3