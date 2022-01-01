Перчатки сварочные Кедр КС-18 Универсал TIG, М, бело-зеленые (пара)
Арт. О00000026083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки, для повышенных температур
- Краги сварочные КЕДP КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG, (M), бело-зелёные, изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.
Преимущества
- Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов)
- Эргономичный, не сковывающий движения крой
- Отсутствие подкладки
- Прочная кевларовая нить
- Эргономичный дизайн
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу
- Размер краги 33х11,3