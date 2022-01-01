Перчатки сварочные Кедр КС-20 ПРЕМИУМ, M, черно-зеленые (пара)

Преимущества

Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд

Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов)

Эргономичный, не сковывающий движения крой

Отсутствие подкладки

Прочная кевларовая нить

Эргономичный дизайн

Большой палец расположен под углом для естественного захвата

Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу

Размер краги 35.5х13

Краги сварочные КЕДP КС-20 ПРЕМИУМ, (M), черно-зеленые изготовлены из тонкой кожи (0,8 мм) для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.