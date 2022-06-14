Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)

Преимущества

Эргономичный крой

Повышенный уровень комфорта

Мягкая подкладка

Прочная и негорючая кевраловая нить

Усиленные накладки со стороны ладони и в области большого и указательного пальцев для лучшей защиты

Краги сварочные КЕДP КС-16 КОМФОРТ (L), желто-черные обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов