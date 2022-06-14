Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)
Арт. О00000041761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Краги сварочные КЕДP КС-16 КОМФОРТ (L), желто-черные обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов
Преимущества
- Эргономичный крой
- Повышенный уровень комфорта
- Мягкая подкладка
- Прочная и негорючая кевраловая нить
- Усиленные накладки со стороны ладони и в области большого и указательного пальцев для лучшей защиты