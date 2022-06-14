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Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)
5.0
1
869 ₽
Краги сварщика
    Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)
    Арт. О00000041761
    5.0
    1
    Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)
    Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)
      Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)
      Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)

      Краги сварочные Кедр КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные (пара)

      869 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      869 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги сварочные КЕДP КС-16 КОМФОРТ (L), желто-черные обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов

        Преимущества

        • Эргономичный крой
        • Повышенный уровень комфорта
        • Мягкая подкладка
        • Прочная и негорючая кевраловая нить
        • Усиленные накладки со стороны ладони и в области большого и указательного пальцев для лучшей защиты