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Манометр Кедр МП-50 Кислород О2-У, 0-25 МПа
385 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Манометр Кедр МП-50 Кислород О2-У, 0-25 МПа
    Арт. О00000026116
    Манометр Кедр МП-50 Кислород О2-У, 0-25 МПа

      Манометр Кедр МП-50 Кислород О2-У, 0-25 МПа

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026116

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить