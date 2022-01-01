Манометр Кедр МП-50 Кислород О2-У, 0-25 МПа

Преимущества

Диаметр корпуса — 50 мм

Диапазон показаний — 0,1-25 МПа

Манометр кислородный ТИП-ТМ -210Р.00 (0-25МПа, кл.2,5, М12Х1,5) ОУ-2 предназначен для измерения давления не агрессивных, не кристаллизующихся жидкостей, пара, газа в т.ч. кислорода. Имеет дополнительную маркировку на измерительной шкале.