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Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
1 850 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Арт. О00000026085
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная

      Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная

      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026085

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		91x39
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
      Все характеристики
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Маска сварщика КЕДР К-100, черная обладает удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы. Маска К-100 легкая и простая в настройках, не утомляет сварщика, имеет эргономичный дизайн. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику достаточную обзорность зоны сварки.

        Преимущества

        • Автоматическое затемнение
        • Диапазон затемнения: DIN3-11 (фиксированная степень затемнения)
        • Количество дуговых сенсоров: 2 независимых
        • Смотровое окно 91х39мм
        • Оптический класс 1/1/1/2
        • Реальное время включения 0.0001 сек.
        • Время задержки затемнения 0.1-0.8 сек.
        • Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +40ºС
        • Ударопрочный термостойкий материал
        Маска поставляется в разобранном виде.