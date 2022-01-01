Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная

Преимущества

Автоматическое затемнение

Диапазон затемнения: DIN3-11 (фиксированная степень затемнения)

Количество дуговых сенсоров: 2 независимых

Смотровое окно 91х39мм

Оптический класс 1/1/1/2

Реальное время включения 0.0001 сек.

Время задержки затемнения 0.1-0.8 сек.

Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +40ºС

Ударопрочный термостойкий материал

Маска сварщика КЕДР К-100, черная обладает удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы. Маска К-100 легкая и простая в настройках, не утомляет сварщика, имеет эргономичный дизайн. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику достаточную обзорность зоны сварки.