Маска сварщика Кедр К-100 Prime, черная
Арт. О00000026085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|91x39
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
- Маска сварщика КЕДР К-100, черная обладает удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы. Маска К-100 легкая и простая в настройках, не утомляет сварщика, имеет эргономичный дизайн. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику достаточную обзорность зоны сварки.
Преимущества
- Автоматическое затемнение
- Диапазон затемнения: DIN3-11 (фиксированная степень затемнения)
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых
- Смотровое окно 91х39мм
- Оптический класс 1/1/1/2
- Реальное время включения 0.0001 сек.
- Время задержки затемнения 0.1-0.8 сек.
- Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +40ºС
- Ударопрочный термостойкий материал