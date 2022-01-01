Мундштук в сборе №1П Кедр 1220098 для резаков Р3П-04/Р3П-05

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Предназначен для резаков КЕДР РЗП-04/РЗП-05

Мундштук в сборе №1П Кедр 1220098 - предназначен для пропановых резаков и горелок, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.