Мундштук в сборе №2П Кедр 1220099 для резаков Р3П-04/Р3П-05

Мундштук в сборе №2П Кедр 1220099 - предназначен для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

Преимущества