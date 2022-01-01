Мундштук в сборе №2П Кедр 1220099 для резаков Р3П-04/Р3П-05
Арт. О00000026121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№2
- Мундштук в сборе №2П Кедр 1220099 - предназначен для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность
- Отличается высокими техническими характеристиками и удобством в использовании
- Служит как сменная деталь к резакам Р3П-04 и РЗП-05