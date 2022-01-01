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Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
420 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
    Арт. О00000026122
    Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
    Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
    Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
    Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
    Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
      Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
      Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
      Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
      Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05
      Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05

      Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 для резаков Р3П-04/Р3П-05

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026122

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№3
      Рабочий газ
      		пропан
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук в сборе №3П Кедр 1220100 - предназначен для пропановых резаков и горелок, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Применяется для ручной резки стали толщиной от 40 до 60 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность
        • Предназначен для резаков КЕДР РЗП-04/РЗП-05