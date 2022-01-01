Мундштук в сборе №4П Кедр 1220102 для резаков Р3П-04/Р3П-05

Мундштук в сборе №4П Кедр 1220102 - предназначен для пропановых резаков и горелок, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Применяется для ручной резки стали толщиной от 60 до 100 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

Преимущества