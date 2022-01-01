Мундштук внутренний №4П Кедр 8012388 для резаков Р1П-02/Р3П-02

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Предназначен для резаков КЕДР Р1П-02/Р3П-02

Мундштук внутренний №4П Кедр 8012388 - предназначен для пропановых резаков и горелок, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Применяется для резки металла толщиной от 50 до 100 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.