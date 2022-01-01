Преимущества

Совместима с плазмотроном CUT-81

Высокое качество

Надежность

Долгий срок службы

Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034 - предназначена для горелок КЕДР LT 81. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.