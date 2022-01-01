Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034
Арт. О00000026043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|пружинная
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Материал
|металл
- Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034 - предназначена для горелок КЕДР LT 81. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.
Преимущества
- Совместима с плазмотроном CUT-81
- Высокое качество
- Надежность
- Долгий срок службы