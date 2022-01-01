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Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034
90 ₽
Насадки
    Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034
    Арт. О00000026043
    Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034

      Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026043

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		пружинная
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка пружинная Кедр (CUT-81 PRO) 7320034 - предназначена для горелок КЕДР LT 81. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.

        Преимущества

        • Совместима с плазмотроном CUT-81
        • Высокое качество
        • Надежность
        • Долгий срок службы