Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)

Преимущества

Универсальные перчатки для монтажных и слесарных работ

Высокая стойкость разрыву, проколу и абразивному воздействию

Надежная фиксация на руке за счет эластичного манжета

Улучшенная форма для комфорта и безопасности

Эргономичный крой, не сковывающий движение

Современный дизайн

Перчатки спилковые КЕДР Драйвер изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью.