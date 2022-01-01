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Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)
485 ₽
Краги сварщика
    Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)
    Арт. О00000026078
    Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)
    Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)
      Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)
      Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)

      Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)

      485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026078

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		от порезов и проколов, для монтажных работ, для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки спилковые КЕДР Драйвер изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью.

        Преимущества

        • Универсальные перчатки для монтажных и слесарных работ
        • Высокая стойкость разрыву, проколу и абразивному воздействию
        • Надежная фиксация на руке за счет эластичного манжета
        • Улучшенная форма для комфорта и безопасности
        • Эргономичный крой, не сковывающий движение
        • Современный дизайн