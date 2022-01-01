Перчатки спилковые Кедр Драйвер (пара)
Арт. О00000026078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|от порезов и проколов, для монтажных работ, для сварки, для повышенных температур
- Перчатки спилковые КЕДР Драйвер изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной 1,3 мм. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью.
Преимущества
- Универсальные перчатки для монтажных и слесарных работ
- Высокая стойкость разрыву, проколу и абразивному воздействию
- Надежная фиксация на руке за счет эластичного манжета
- Улучшенная форма для комфорта и безопасности
- Эргономичный крой, не сковывающий движение
- Современный дизайн