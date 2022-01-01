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Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
    Арт. О00000026159
    Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
    Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
    Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
    Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
    Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
      Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
      Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
      Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
      Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3
      Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3

      Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026159

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы от сети 380В на токах до 250А, аппарат отлично подходит для использования на малых и средних производствах, в крупных автомастерских, где важна компактность, экономичность и высокая производительность оборудования. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

        Преимущества

        • Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,8–1,2 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем
        • Синергетическое управление КЕДР AlphaMIG-250S-3 30–250А, 380В 8011616 – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток
        • 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу сварочной проволоки
        • Встроенная розетка для редуктора с подогревателем для бесперебойной работы в 100% 