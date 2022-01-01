Преимущества

Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,8–1,2 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем

Синергетическое управление КЕДР AlphaMIG-250S-3 30–250А, 380В 8011616 – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток

4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу сварочной проволоки

Встроенная розетка для редуктора с подогревателем для бесперебойной работы в 100%

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-250S-3 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы от сети 380В на токах до 250А, аппарат отлично подходит для использования на малых и средних производствах, в крупных автомастерских, где важна компактность, экономичность и высокая производительность оборудования. Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность установки катушек К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва на замену проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.