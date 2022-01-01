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Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
25 940 ₽
29 763 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Арт. О00000032899
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А

Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 823 ₽
25 940 ₽
29 763 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032899

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 823 ₽
25 940 ₽
29 763 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact - идеально подходит для сварки на малых предприятиях, автомастерских и бытового использования. Имеет малый вес, прочный металлический корпус и эргономическую панель управления. При использовании данного сварочного аппарата с самозащитными порошковыми проволоками становится доступен процесс сварки без использования газовых баллонов, что крайне удобно при сварке в труднодоступных местах, а так же при использовании в быту.

    Преимущества

    • Мобильность – полуавтомат имеет компактные габариты и малую массу, что позволяет использовать его в качестве переносного высокопроизводительного сварочного источника
    • Цифровое управление – эргономическая цифровая панель с 2 дисплеями позволяет максимально точно и комфортно настроить сварочный процесс
    • Расширенный функционал аппарат оснащён функцией смены полярности, независимыми регуляторами рабочего тока и скорости подачи проволоки, режимом ММА, что позволяет использовать его для широкого спектра задач, в том числе сварки порошковой самозащитной проволокой на открытых пространствах
    • Подключение к сети 220 В – позволяет использовать аппарат на малых преприятиях и предприятиях, где отсутствует трехфазная сеть
    • Евроразъем для быстрого подключения горелки на передней панели ускоряет подготовку к работе и облегчает подбор аксессуаров