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Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Арт. О00000032899
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Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact, 220В, 40-180А
Арт. О00000032899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-180 Compact - идеально подходит для сварки на малых предприятиях, автомастерских и бытового использования. Имеет малый вес, прочный металлический корпус и эргономическую панель управления. При использовании данного сварочного аппарата с самозащитными порошковыми проволоками становится доступен процесс сварки без использования газовых баллонов, что крайне удобно при сварке в труднодоступных местах, а так же при использовании в быту.
Преимущества
- Мобильность – полуавтомат имеет компактные габариты и малую массу, что позволяет использовать его в качестве переносного высокопроизводительного сварочного источника
- Цифровое управление – эргономическая цифровая панель с 2 дисплеями позволяет максимально точно и комфортно настроить сварочный процесс
- Расширенный функционал аппарат оснащён функцией смены полярности, независимыми регуляторами рабочего тока и скорости подачи проволоки, режимом ММА, что позволяет использовать его для широкого спектра задач, в том числе сварки порошковой самозащитной проволокой на открытых пространствах
- Подключение к сети 220 В – позволяет использовать аппарат на малых преприятиях и предприятиях, где отсутствует трехфазная сеть
- Евроразъем для быстрого подключения горелки на передней панели ускоряет подготовку к работе и облегчает подбор аксессуаров