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Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
6 660 ₽
Аргоновые редукторы
    Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
    Арт. О00000026104
    Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
    Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
    Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
    Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
      Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
      Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
      Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
      Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3

      Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3

      6 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026104

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170x185x185
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      6 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регулятор расхода У-30/АР-40/3 с ротаметром и подогревателем 36В КЕДР 8005036 предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания расхода газа на постоянном уровне

        Преимущества

        • Оснащен ротаметром для определения объёмного расхода газа и подогревателем 36В для бесперебойной работы с аргоном и углекислым газом