Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3
Арт. О00000026104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|170x185x185
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Класс товара
|профессиональный
- Регулятор расхода У-30/АР-40/3 с ротаметром и подогревателем 36В КЕДР 8005036 предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания расхода газа на постоянном уровне
Преимущества
- Оснащен ротаметром для определения объёмного расхода газа и подогревателем 36В для бесперебойной работы с аргоном и углекислым газом