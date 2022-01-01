Регулятор расхода Кедр У-30/АР-40/3

Преимущества

Оснащен ротаметром для определения объёмного расхода газа и подогревателем 36В для бесперебойной работы с аргоном и углекислым газом

Регулятор расхода У-30/АР-40/3 с ротаметром и подогревателем 36В КЕДР 8005036 предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания расхода газа на постоянном уровне