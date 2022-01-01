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Резак пропановый Кедр Р3П-05
Арт. О00000026105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|520x87x60
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Класс товара
|профессиональный
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- Пропановый трёхтрубный резак КЕДР Р3П-05 1390036 используется для резки металлического листа из низколегированных сталей. Удлиненная Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Жесткая конструкция отличается долговечностью
- Безопасность