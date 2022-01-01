Резак пропановый Кедр Р3П-05

Преимущества

Жесткая конструкция отличается долговечностью

Безопасность

Пропановый трёхтрубный резак КЕДР Р3П-05 1390036 используется для резки металлического листа из низколегированных сталей. Удлиненная Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.