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Резак пропановый Кедр Р3П-05
3 820 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Арт. О00000026105
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Резак пропановый Кедр Р3П-05
  • Персональная скидка
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Резак пропановый Кедр Р3П-05
Резак пропановый Кедр Р3П-05

Резак пропановый Кедр Р3П-05

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3 820 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026105

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
520x87x60
Класс товара
профессиональный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 820 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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