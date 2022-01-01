Сопло газовое коническое (12 мм) Кедр 8012457 для M-15 PRIME
Арт. О00000025955
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид
|сопло
|
Удлиненное
|Нет
- Сопло газовое коническое (12 мм) Кедр 8012457 - является необходимой запчастью для работы горелок MIG. Совместимо с горелкой М-15 PRIME. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Форма — коническое. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.
Преимущества
- Диаметр - 12.0 мм
- Совместимо с горелкой М-15 PRIME