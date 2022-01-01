Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME

Преимущества

Диаметр - 16.0 мм

Совместимо с горелкой М-36 PRIME

Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 - является необходимой запчастью для работы горелок MIG. Совместимо с горелкой М-36 PRIME. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Форма — коническое. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.