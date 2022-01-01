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Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
230 ₽
Сопла
    Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
    Арт. О00000025957
    Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
    Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
    Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
      Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
      Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME
      Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME

      Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 для M-36 PRIME

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025957

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое коническое (16 мм) Кедр 8012454 - является необходимой запчастью для работы горелок MIG. Совместимо с горелкой М-36 PRIME. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Форма — коническое. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.

        Преимущества

        • Диаметр - 16.0 мм
        • Совместимо с горелкой М-36 PRIME