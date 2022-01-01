Преимущества

Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG

Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом

Форма — коническое

Сопло газовое коническое (12 мм) MIG-15 PRO Кедр 7160064 - предназначено для горелки Mig 15. Предназначено для фокусировки газового потока в зоне сварки. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.