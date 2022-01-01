Сопло газовое цилиндрическое Кедр MIG-15 PRO, Ø 16.0 мм
Арт. О00000025974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовое цилиндрическое (16 мм) MIG-15 PRO Кедр 8004290 предназначено для горелки Mig 15. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG.
Преимущества
- Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
- Предназначено для фокусировки газового потока в зоне сварки
- Форма — цилиндрическое