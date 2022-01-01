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Сопло газовое цилиндрическое (16 мм) MIG-15 PRO Кедр 8004290
130 ₽
Сопла
    Сопло газовое цилиндрическое Кедр MIG-15 PRO, Ø 16.0 мм
    Арт. О00000025974
    Сопло газовое цилиндрическое (16 мм) MIG-15 PRO Кедр 8004290

      Сопло газовое цилиндрическое Кедр MIG-15 PRO, Ø 16.0 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025974

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое цилиндрическое (16 мм) MIG-15 PRO Кедр 8004290 предназначено для горелки Mig 15. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG.

        Преимущества

        • Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
        • Предназначено для фокусировки газового потока в зоне сварки
        • Форма — цилиндрическое