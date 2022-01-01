Преимущества

Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом

Предназначено для фокусировки газового потока в зоне сварки



Форма — цилиндрическое

Сопло газовое цилиндрическое (16 мм) MIG-15 PRO Кедр 8004290 предназначено для горелки Mig 15. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG.