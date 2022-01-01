Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065
Арт. О00000025975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065 - предназначено для горелки Mig-24. Предназначено для фокусировки газового потока в зоне сварки. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.
Преимущества
- Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG
- Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
- Форма — коническое