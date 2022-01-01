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Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065
153 ₽
Сопла
    Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065
    Арт. О00000025975
    Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065

      Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065

      153 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025975

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      153 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое коническое (12.5 мм) MIG-24 PRO Кедр 7160065 - предназначено для горелки Mig-24. Предназначено для фокусировки газового потока в зоне сварки. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.

        Преимущества

        • Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG
        • Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
        • Форма — коническое