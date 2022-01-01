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Сопло газовое цилиндрическое (17 мм) MIG-24 PRO Кедр 8004455
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Сопла
    Сопло газовое цилиндрическое (17 мм) MIG-24 PRO Кедр 8004455
    Арт. О00000025976
    Сопло газовое цилиндрическое (17 мм) MIG-24 PRO Кедр 8004455

      Сопло газовое цилиндрическое (17 мм) MIG-24 PRO Кедр 8004455

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025976

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газовое цилиндрическое (17 мм) MIG-24 PRO Кедр 8004455 - предназначено для горелки MIG-24. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Форма — цилиндрическое. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.

        Преимущества

        • Диаметр - 17 мм
        • Совместимо с горелкой MIG-24