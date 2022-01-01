Преимущества

Диаметр - 17 мм

Совместимо с горелкой MIG-24

Сопло газовое цилиндрическое (17 мм) MIG-24 PRO Кедр 8004455 - предназначено для горелки MIG-24. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Форма — цилиндрическое. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.