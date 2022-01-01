Сопло керамическое ГАЗ ЛИНЗА №5 (8.0 мм) Кедр 8004434 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

Преимущества

Диаметр 8.0 мм

Совместимо с горелками TIG 17–18–26

Сопло газовая линза №5 КЕДР 8004434 - предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.