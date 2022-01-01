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Сопло керамическое ГАЗ ЛИНЗА №5 (8.0 мм) Кедр 8004434 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
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Сопла
    Сопло керамическое ГАЗ ЛИНЗА №5 (8.0 мм) Кедр 8004434 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
    Арт. О00000026031
    Сопло керамическое ГАЗ ЛИНЗА №5 (8.0 мм) Кедр 8004434 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Сопло керамическое ГАЗ ЛИНЗА №5 (8.0 мм) Кедр 8004434 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026031

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		газовая линза
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газовая линза №5 КЕДР 8004434 - предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Диаметр 8.0 мм
        • Совместимо с горелками TIG 17–18–26