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Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
45 ₽
Сопла
    Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
    Арт. О00000026021
    Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026021

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 - является сменным элементом для TIG-горелок. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. 

        Преимущества

        • Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
        • Диаметр - 6.5 мм 
        • Совместимо с горелками TIG 17–18–26