Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

Преимущества

Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом

Диаметр - 6.5 мм

Совместимо с горелками TIG 17–18–26





Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 - является сменным элементом для TIG-горелок. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.