Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое №4 (6.5 мм) Кедр 7200023 - является сменным элементом для TIG-горелок. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.
Преимущества
- Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
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Диаметр - 6.5 мм
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Совместимо с горелками TIG 17–18–26