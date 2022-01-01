Сопло керамическое №5 (8 мм) Кедр 7200024 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое №5 (8 мм) Кедр 7200024 - предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Предназначено для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
- Диаметр - 8.0 мм
- Совместимо с горелками TIG 17–18–26