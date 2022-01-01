Сопло керамическое №7 (11 мм) Кедр 7200026 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое №7 (11 мм) Кедр 7200026 - предназначено для горелок TIG 17–18–26. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Предназначено для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
- Тип — TIG
- Материал — керамика