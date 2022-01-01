Сопло керамическое №7 (11 мм) Кедр 7200026 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

Преимущества

Предназначено для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом

Тип — TIG

Материал — керамика

Сопло керамическое №7 (11 мм) Кедр 7200026 - предназначено для горелок TIG 17–18–26. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.