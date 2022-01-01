Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №6 (9.5 мм) Кедр7200014 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026035
Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №6 (9.5 мм) Кедр7200014 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|газовая линза
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Удлиненное
|Да
- Сопло удлиненное газовая линза №6 КЕДР 7200014 - предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Диаметр - 9.5 мм
- Совместимо с горелками TIG 17–18–26