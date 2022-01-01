Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №6 (9.5 мм) Кедр7200014 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Найти аналог
Сопла
    Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №6 (9.5 мм) Кедр7200014 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
    Арт. О00000026035
    Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №6 (9.5 мм) Кедр7200014 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №6 (9.5 мм) Кедр7200014 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026035

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		газовая линза
      Удлиненное
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло удлиненное газовая линза №6 КЕДР 7200014 - предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Диаметр - 9.5 мм
        • Совместимо с горелками TIG 17–18–26