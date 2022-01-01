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Сопло керамическое удлиненное №8 (12.5 мм) Кедр 8004202 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
245 ₽
Сопла
    Сопло керамическое удлиненное №8 (12.5 мм) Кедр 8004202 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
    Арт. О00000026030
    Сопло керамическое удлиненное №8 (12.5 мм) Кедр 8004202 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Сопло керамическое удлиненное №8 (12.5 мм) Кедр 8004202 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026030

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Да
      Все характеристики
      245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло керамическое удлиненное №8 (12.5 мм) Кедр 8004202 - предназначено для горелок TIG 17–18–26. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Предназначено для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
        • Диаметр - 12.5 мм
        • Совместимо с горелками TIG 17–18–26